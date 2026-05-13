Si conclude con un risultato positivo per l’Italia la giornata dedicata ai Campionati Europei Junior di tiro a segno, in corso a Osijek, in Croazia. Nella specialità della pistola sportiva 25 metri, la squadra italiana ha ottenuto un grande successo, mentre un atleta ha conquistato la medaglia d’argento. Questi risultati si aggiungono ad altri traguardi raggiunti dalla squadra italiana in questa fase della competizione.

Termina con un altro risultato positivo in chiave Italia il mercoledì’ valido per i Campionati Europei 2026 di tiro a segno, rassegna attualmente in fase di svolgimento in quel di Osijek, in Croazia. In occasione della pistola sportiva a 25 metri, i nostri ragazzi hanno ottenuto infatti un brillante oro a squadre ed un argento individuale. Ma andiamo con ordine. Nella prestazione collettiva Liang Xi Savorani, Loris Quarta ed Antonio Cocozziello si sono resi artefici di un vero e proprio capolavoro, arrivando all’ottimo score di 1716 con cui hanno battuto la Svezia, costretta ad accontentarsi dell’argento con 1713, oltre che la Bulgaria, bronzo con 1709.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno: una grande Italia trionfa nella pistola sportiva 25 metri agli Europei Junior, argento per Liang Xi Savorani

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