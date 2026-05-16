Tindari Festival 70 anni di storia tra teatro musica e grandi nomi | il cartellone guarda al territorio
Il Tindari Festival celebra 70 anni di attività con un programma ricco di eventi che si svolgeranno in tredici luoghi diversi nel comprensorio nebroideo. Sono previsti trentatré spettacoli, di cui quattordici prime nazionali, tra teatro, musica e altri generi. La manifestazione coinvolge artisti di rilievo e si propone di valorizzare il territorio attraverso una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutto il periodo del festival. La rassegna si inserisce nel calendario culturale della regione con un focus particolare sulle tradizioni e sulle novità artistiche.
Trentatré spettacoli, quattordici prime nazionali, tredici location e un cartellone che coinvolgerà l’intero comprensorio nebroideo. È stata presentata questa mattina, nel salone di rappresentanza di Palazzo Galvagno a Patti, la 70ª edizione del Tindari Festival, in programma dal 3 luglio al 30. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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