Tindari Festival 70 anni di storia tra teatro musica e grandi nomi | il cartellone guarda al territorio

Il Tindari Festival celebra 70 anni di attività con un programma ricco di eventi che si svolgeranno in tredici luoghi diversi nel comprensorio nebroideo. Sono previsti trentatré spettacoli, di cui quattordici prime nazionali, tra teatro, musica e altri generi. La manifestazione coinvolge artisti di rilievo e si propone di valorizzare il territorio attraverso una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutto il periodo del festival. La rassegna si inserisce nel calendario culturale della regione con un focus particolare sulle tradizioni e sulle novità artistiche.

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