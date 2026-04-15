Milano celebra 70 anni di storia | tra grandi autori e design

A Milano, dal 21 al 23 aprile 2026, si terranno diversi eventi presso la sede di corso Buenos Aires 54 per festeggiare i settant'anni de Il Giorno. La manifestazione coinvolgerà autori e designer, offrendo un'occasione per riflettere sulla storia della testata e sul suo ruolo nel panorama culturale locale. La città si prepara dunque a un momento di incontro e di ricordo legato a questa lunga presenza nel settore dell'informazione.

Dal 21 al 23 aprile 2026, la sede di corso Buenos Aires 54 a Milano ospiterà una serie di eventi per celebrare il settantesimo anniversario della nascita de Il Giorno. La ricorrenza, legata alla primavera del 1956, si trasformerà in un palinsesto di tre giorni fatto di incontri, mostre fotografiche e dibattiti che spaziano dalla letteratura al design sociale, fino alle dinamiche industriali del Made in Italy. La celebrazione inizierà martedì 21 aprile con la presentazione del volume Quelli che.Il Giorno, curato da Stefano Passarelli e Mario Consani. Questo testo, che funge da apertura ufficiale delle attività, racconterà le vicende vissute dal quotidiano attraverso una prospettiva che intreccia la memoria storica con il racconto cronachistico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano celebra 70 anni di storia: tra grandi autori e design Notizie correlate Il Circolo Filatelico Numismatico celebra 70 anni di storia con l'83esimo convegnoForlì ospita uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di collezionismo: venerdì 6 e sabato 7 febbraio, al padiglione A della Fiera di... Honda Jazz, 25 anni di storia. Edizione speciale tra design e innovazioneIl 2026 segna un traguardo storico per Honda Jazz, che compie un quarto di secolo di carriera. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La storia di Franco Angeli: la casa editrice che ha cambiato la cultura a Milano festeggia 70 anni; FrancoAngeli: i 70 anni della casa editrice; La casa editrice FrancoAngeli festeggia i suoi primi 70 anni, 'una responsabilità'; La casa editrice FrancoAngeli compie 70 anni: una storia di cultura, innovazione e impegno tra AI, digitale e qualità della conoscenza. FrancoAngeli: i 70 anni della casa editrice30mila volumi di oltre 50mila autori, 600 novità l'anno e 80 riviste accademiche. I figli del fondatore vogliono continuare a garantire qualità. globalist.it La storia di Franco Angeli: la casa editrice che ha cambiato la cultura a Milano festeggia 70 anniIl fondatore omonimo ha ricevuto l'Ambrogino d'Oro ed è stato iscritto nel Famedio, dopo la sua scomparsa nel 2007 ... milanotoday.it Sci nordico – CONI Trento celebra i suoi campioni di Milano-Cortina 2026 facebook Alba celebra i 100 anni del signor Giovanni Milano x.com