Frank Castle è pronto a imbracciare nuovamente le armi per un’ultima, definitiva missione nell’universo Marvel. Disney+ ha rilasciato oggi il trailer ufficiale di The Punisher: One Last Kill, lo speciale prodotto da Marvel Television che segna l’atteso ritorno di Jon Bernthal nel ruolo del vigilante più spietato del MCU. Il debutto in Italia è fissato in esclusiva sulla piattaforma streaming per il prossimo 13 maggio. In questo capitolo speciale, la narrazione si sposta su un terreno più introspettivo: Frank Castle cercherà infatti un significato che vada oltre la sua sete di vendetta, finché una forza inaspettata non lo costringerà a tornare sul campo di battaglia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Punisher: One Last Kill: Jon Bernthal torna nei panni di Frank Castle nel trailer dello speciale Disney+

The Punisher: One Last Kill, Frank Castle raddoppia: ufficiale lo speciale Marvel su Disney+Il ritorno di Frank Castle nel Marvel Cinematic Universe entra nel vivo con un annuncio che farà felici i fan del vigilante più spietato di New York.

The Punisher torna su Disney+: ecco il titolo ufficiale dello Special con Jon BernthalTutte le novità sul ritorno di Frank Castle sulla piattaforma streaming per lo speciale con protagonista la star di The Accountant.

Temi più discussi: The Punisher: One Last Kill, Marvel svela a sorpresa il primo teaser trailer!; The Punisher: One Last Kill, breve teaser e sinossi dello speciale in arrivo su Disney+; Le prime immagini dello special di The Punisher; The Punisher: One Last Kill – Ecco il teaser dello special su Frank Castle.

Il trailer ufficiale di The Punisher: One Last KillDisney e Marvel Studios hanno diffuso il trailer ufficiale sullo speciale dedicato al Punitore con Jon Bernthal , dal titolo The Punisher: One Last Kill. Pot ... lospaziobianco.it

'The Punisher: One Last Kill' finally releases trailer and Jon Bernthal's Frank Castle is back on a rampageJon Bernthal first appeared as Frank Castle in Season 2 of 'Daredevil,' and the new trailer shows him on a killing spree. msn.com

Guardate il primo teaser trailer per The Punisher: One Last Kill, l'attesissimo film Marvel Special Presentation di Disney+. - facebook.com facebook