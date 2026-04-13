È stato annunciato che Jon Bernthal riprenderà il ruolo di Punisher in uno speciale intitolato

Il ritorno di Jon Bernthal nei panni del vigilante più brutale della Marvel è ormai una realtà concreta: lo speciale The Punisher: One Last Kill debutterà su Disney Plus il prossimo 12 maggio 2026. Le prime immagini cariche di tensione sono già disponibili, mostrando frammenti di combattimenti e indizi sulla trama di questa nuova produzione inserita nella Fase 6 del Marvel Cinematic Universe. L’impatto del nuovo special sullo streaming e la strategia Marvel. Con l’arrivo di questo nuovo capitolo, la piattaforma Disney Plus si prepara a consolidare il proprio catalogo con un contenuto che attende i fan da tempo. La produzione si inserisce in un percorso narrativo più ampio, facendo parte della sesta fase dell’universo cinematografico Marvel.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bernthal torna: ecco la data del nuovo, brutale Punisher Marvel

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