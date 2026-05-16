Una società che aveva annunciato l’apertura di una sede a Milano è stata venduta a un prezzo simbolico di un euro. I soci hanno presentato un esposto alla Procura per cercare di recuperare le quote di partecipazione. La vicenda riguarda anche un club frequentato da persone con redditi elevati, chiamato “The Core”, che si valuta essere del valore di un euro. La Procura sta esaminando i dettagli dell’operazione e delle accuse mosse dai soci.

La vicenda The Core Milano sbarca alla Procura di Milano. Lo studio Pizzoccaro di Brescia ha presentato un esposto promosso da diversi soci del club privato americano che per anni ha promesso di aprire in corso Matteotti 14, nel cuore della città, senza mai riuscirci. Nelle prossime settimane, secondo quanto risulta alla Verità, altri aderenti, tra Brescia e Milano, potrebbero unirsi all’iniziativa. È il passaggio che trasforma il caso da storia di lusso, affari, ritardi e promesse mancate in una vicenda giudiziaria. Il paradosso è tutto in una cifra: 1 euro. Mentre ai soci facoltosi (avvocati, banchieri, imprenditori, giornalisti e persino... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - The Core, il club dei ricchi vale 1 euro. Caso in Procura

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