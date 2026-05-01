Italiani frodati per milioni di euro Ecco cosa c’è dietro il club The Core
In Italia, si indaga su un club chiamato The Core, che prometteva un locale di lusso nel centro di Milano. Tuttavia, l’attività non è mai stata avviata e il locale non è stato aperto. Nonostante ciò, il club continua a raccogliere soci e quote da parte di persone coinvolte. La questione riguarda frodi per milioni di euro.
A poco a poco comincia a crollare il castello di carte costruito da Jennie e Dangene Enterprise attorno a The Core, il club privato per super ricchi promesso a Milano in corso Matteotti 14 e mai aperto. Da più di sette anni le due fondatrici americane amiche di Jeffrey Epstein, hanno continuato a vendere l’idea (su quotidiani compiacenti) di un approdo imminente nel salotto buono milanese, con soci selezionati, quote di iscrizione altissime, business, benessere, medicina della longevità, eventi esclusivi e una nuova cittadella del lusso nel cuore della città. Ma dopo gli articoli della Verità e di altri quotidiani, però, sta emergendo una realtà molto diversa.🔗 Leggi su Laverita.info
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