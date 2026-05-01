In Italia, si indaga su un club chiamato The Core, che prometteva un locale di lusso nel centro di Milano. Tuttavia, l’attività non è mai stata avviata e il locale non è stato aperto. Nonostante ciò, il club continua a raccogliere soci e quote da parte di persone coinvolte. La questione riguarda frodi per milioni di euro.

A poco a poco comincia a crollare il castello di carte costruito da Jennie e Dangene Enterprise attorno a The Core, il club privato per super ricchi promesso a Milano in corso Matteotti 14 e mai aperto. Da più di sette anni le due fondatrici americane amiche di Jeffrey Epstein, hanno continuato a vendere l’idea (su quotidiani compiacenti) di un approdo imminente nel salotto buono milanese, con soci selezionati, quote di iscrizione altissime, business, benessere, medicina della longevità, eventi esclusivi e una nuova cittadella del lusso nel cuore della città. Ma dopo gli articoli della Verità e di altri quotidiani, però, sta emergendo una realtà molto diversa.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Italiani frodati per milioni di euro. Ecco cosa c’è dietro il club The Core

Notizie correlate

Mayu Ishikawa e il lavoro sul core: cosa c’è dietro l’esercizio col palloncinoNel volley di alto livello la preparazione atletica non riguarda più soltanto forza, salto e resistenza.

Genoa, Vitinha rivela: «Mi cercavano altri club italiani, ecco perché ho scelto il Grifone. Su De Rossi dico questa cosa»Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid.