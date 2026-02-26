Il Real Madrid è il club avveniristico del calcio | una multinazionale stadio del futuro e ricchi che diventano sempre più ricchi

Il Real Madrid si distingue come un esempio di grandezza economica nel calcio, con un fatturato che supera il miliardo di euro. La squadra ha investito in uno stadio all’avanguardia, e la sua crescita finanziaria continua a sorprendere, rendendo il club uno dei più ricchi e influenti nel panorama internazionale. La sua posizione consolidata si riflette anche nei ricavi derivanti dalle plusvalenze e dagli accordi commerciali.

Il Real Madrid è l’esempio di una multinazionale del calcio e di come i ricchi diventino sempre più ricchi Nessuno ha un fatturato maggiore: 1,16 miliardi, che salgono a 1,19, aggiungendo le plusvalenze. L’ultimo bilancio del Real Madrid, quello al 30 giugno 2025, manda al macero una volta di più la favoletta che parla del calcio come di un settore a sé stante, distaccato dalla società. La realtà è opposta: il calcio è immerso nella società e ne riproduce tutte le caratteristiche. Come, ad esempio, quella attualmente più disturbante: i ricchi diventano sempre più ricchi. Le cifre sono chiare: un quarto di secolo fa, nel 1999-2000, il fatturato del Real fu di 118 milioni di euro: in base alla rivalutazione Istat, equivalgono a 188 milioni attuali, dunque un incremento in termini reali di poco superiore a sei volte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

