Il Real Madrid è il club avveniristico del calcio | una multinazionale stadio del futuro e ricchi che diventano sempre più ricchi
Il Real Madrid si distingue come un esempio di grandezza economica nel calcio, con un fatturato che supera il miliardo di euro. La squadra ha investito in uno stadio all’avanguardia, e la sua crescita finanziaria continua a sorprendere, rendendo il club uno dei più ricchi e influenti nel panorama internazionale. La sua posizione consolidata si riflette anche nei ricavi derivanti dalle plusvalenze e dagli accordi commerciali.
Il Real Madrid è l’esempio di una multinazionale del calcio e di come i ricchi diventino sempre più ricchi Nessuno ha un fatturato maggiore: 1,16 miliardi, che salgono a 1,19, aggiungendo le plusvalenze. L’ultimo bilancio del Real Madrid, quello al 30 giugno 2025, manda al macero una volta di più la favoletta che parla del calcio come di un settore a sé stante, distaccato dalla società. La realtà è opposta: il calcio è immerso nella società e ne riproduce tutte le caratteristiche. Come, ad esempio, quella attualmente più disturbante: i ricchi diventano sempre più ricchi. Le cifre sono chiare: un quarto di secolo fa, nel 1999-2000, il fatturato del Real fu di 118 milioni di euro: in base alla rivalutazione Istat, equivalgono a 188 milioni attuali, dunque un incremento in termini reali di poco superiore a sei volte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il Real Madrid è il futuro avveniristico del calcio: una multinazionale, stadio del futuro e ricchi che diventano sempre più ricchiIl Real Madrid è l’esempio di una multinazionale del calcio e di come i ricchi diventino sempre più ricchi Nessuno ha un fatturato maggiore: 1,16...
Il Real Madrid è l’esempio di multinazionale del calcio e di come i ricchi diventino sempre più ricchiIl Real Madrid è l’esempio di una multinazionale del calcio e di come i ricchi diventino sempre più ricchi Nessuno ha un fatturato maggiore: 1,16...
Ecco il nuovo stadio del Real Madrid da 1 miliardo di euro ! Rimarrai scioccato nel vederlo !
Temi più discussi: Il Real fatica, ma vola agli ottavi, Benfica sconfitto 2-1; Anteprima Real Madrid - Benfica, Champions League: dove guardarla, stato di forma e dichiarazioni; Il Real Madrid rischia ma supera ancora il Benfica e si regala gli ottavi; Caso Prestianni: la decisione dell'Uefa dopo il ricorso.
Chi è Federico Valverde, la stelle uruguaiana? Padre, figli, origini italiane, statistiche, ruolo, nazionalità, Real Madrid, Manchester UnitedE’ ormai evidente a tutti: Federico Valverde incarna alla perfezione il calcio moderno ed è per questo che ormai è uno dei giocatori più gettonati del panorama. Il centrocampista del Real Madrid è ogg ... alphabetcity.it
Saluto nazista sugli spalti, il Real Madrid espelle un tifoso dallo stadio: Procedimento immediatoUn tifoso è stato ripreso mentre faceva il saluto nazista prima di Real Madrid-Benfica ed è stato immediatamente allontanato dallo stadio ... fanpage.it
Un tifoso è stato ripreso mentre faceva il saluto nazista prima di Real Madrid-Benfica ed è stato immediatamente allontanato dallo stadio. Il club ha aperto un procedimento disciplinare e ribadito la tolleranza zero contro odio e razzismo. facebook
Report #UEFA, top club più ricchi nel 2025: il #RealMadrid comanda la classifica dei #ricavi, l' #Inter è la prima italiana x.com