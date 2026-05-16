the black keys un salto nel juke joint

L’attacco della batteria di Stop Arguing over Me, che omaggia il grande Paul «Wine» Jones, ha la capacità di trasportare chi ascolta nel juke joint di Junior Kimbrough che nei Novanta fece la storia dell’Hill Country Blues. Con queste nove canzoni viscerali e sanguigne i Black Keys proseguono e ampliano quanto fatto in Delta Kream. A bordo troviamo icone musicali delle Hills come Kenny Brown, Eric Deaton, Kinney Kimbrough e Jimbo Mathus. Fireman Ring the Bell farebbe felice il suo autore, R.L. Burnside. Finale strepitoso con Nobody but You Baby. Se usi Google puoi selezionare il manifesto tra le tue fonti di informazione preferite. Se usi Google puoi selezionare il manifesto tra le tue fonti di informazione preferite. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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