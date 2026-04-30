A Como, il negozio di musica Frigerio Dischi ha annunciato l’arrivo di nuovi vinili di Billie Eilish e dei Black Keys. La selezione si inserisce nella rubrica Top Tre, dedicata alla promozione del vinile tra generi come pop e metal. L’evento riguarda le ultime uscite disponibili in negozio, offrendo agli appassionati l’opportunità di scoprire le nuove produzioni in formato fisico.

? Cosa sapere Frigerio Dischi di Como presenta le nuove uscite di Billie Eilish e Black Keys.. La rubrica Top Tre promuove il valore del vinile tra musica pop e metal.. Venerdì 25 aprile 2026, tra gli scaffali di Frigerio Dischi a Como, la musica torna protagonista con tre uscite imperdibili che spaziano dal pop d’autore al metal più estremo. La nuova rubrica Top Tre nasce proprio tra le mura di questa storica bottega comasca, stringendo una collaborazione speciale con il negozio per riportare al centro il valore del supporto fisico. L’iniziativa si inserisce in un percorso editoriale già avviato con i momenti dedicati ai libri, denominati Fughe da fermo, e con gli appuntamenti cinematografici dei Giovedì al Cinema.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e vinili a Como: Billie Eilish e i Black Keys tornano in store

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