Mini TFA sostegno 40 CFU | in alcune Università il percorso non si concluderà entro il 30 giugno altre non hanno raggiunto il numero minimo di richieste

Alcune università non hanno completato il percorso di formazione mini TFA sostegno da 40 CFU entro la scadenza del 30 giugno, mentre altre non hanno raggiunto il numero minimo di richieste. Il ciclo di formazione, previsto dagli articoli 6 e 7 del DL 712024 e modificato dal DL 1272025, è stato oggetto di modifiche legislative recentemente approvate. La situazione riguarda specificamente i corsi di secondo ciclo dedicati al sostegno.

Secondo ciclo percorso sostegno ai sensi dell'art. 6 e 7 del DL 712024, come modificato dal DL 127 2025 convertito convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Mini TFA sostegno 40 CFU: BANDI aperti Università Cattolica, Macerata, UniCusano Leggi anche: Mini TFA sostegno 40 CFU: BANDI aperti Università Cattolica, Macerata, UniCusano, UniCamillus Argomenti più discussi: Mini TFA sostegno 40 CFU: BANDI aperti Università Cattolica, Macerata, UniCusano, UniCamillus; Mini TFA Sostegno 2026, non ci sono riduzioni per chi ha i 24 CFU in metodologie didattiche. Mini TFA Sostegno 2026, non ci sono riduzioni per chi ha i 24 CFU in metodologie didatticheIl percorso proposto da Indire e dalle Università per i docenti con tre anni di servizio specifico negli ultimi 8 (art. 6 ) e titolo estero (art. 7) sono realizzati, in un periodo non inferiore a tre ... orizzontescuola.it TFA sostegno: tutti ammessi all'Università di Urbino, anche con zero puntiProsegue da parte delle università la pubblicazione degli elenchi degli ammessi allo scritto (con riserva in quanto le università dovranno procedere al controllo dei titoli posseduti dai candidati) ... it.blastingnews.com Mini Marta (un +1 o un +2 tontorrón torre, t’ho suplico) x.com SANITÀ | Per garantire l’operatività di questi mini-ospedali locali, l’azienda sanitaria ha calcolato un fabbisogno di 25 medici e punta a trovarli tra le guardie mediche e gli specialisti ospedalieri. - facebook.com facebook