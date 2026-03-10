Terzo settore al Senato il convegno Oltre le appartenenze

Al Senato si è svolto il convegno intitolato “Oltre le appartenenze”, che ha riunito rappresentanti del Terzo Settore e istituzioni per discutere del ruolo di questa realtà nella società italiana. L'evento ha messo in evidenza le sfide e le opportunità che il settore affronta nel contribuire alla coesione sociale e alla tenuta del tessuto comunitario.

ROMA (ITALPRESS) – Il futuro della rappresentanza del Terzo Settore e il suo ruolo nella tenuta sociale dell'Italia al centro del convegno "Oltre le appartenenze: il Terzo Settore come pilastro della coesione sociale". L'incontro, promosso dal senatore Lucio Malan e svolto presso Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato della Repubblica, ha riunito alcune tra le principali organizzazioni del mondo associativo italiano per avviare una riflessione sul ruolo pubblico del Terzo Settore in una fase segnata da profonde trasformazioni sociali ed economiche. Al centro del confronto la necessità di rafforzare il Terzo Settore come soggetto autonomo, pluralista e capace di rappresentare in modo autentico le istanze delle comunità e dei territori.