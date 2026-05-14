Autismo Modica ospita il convegno tra ricerca genetica e clinica

A Modica si svolge un convegno dedicato all'autismo, focalizzato sulla connessione tra ricerca genetica e approcci clinici. Durante l’incontro vengono analizzati i progressi nelle scoperte genetiche e il loro impatto sui trattamenti quotidiani dei pazienti. L’evento riunisce esperti del settore che discutono delle ultime novità scientifiche e delle loro applicazioni pratiche. La discussione si concentra sulle possibili influenze di queste scoperte sulle terapie e sulla gestione clinica delle persone con autismo.

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? Punti chiave Come influenzeranno le nuove scoperte genetiche i trattamenti quotidiani dei pazienti?. Quali metodi innovativi verranno proposti per migliorare la vita delle famiglie?. Chi guiderà il dialogo tra i laboratori di ricerca e i genitori?. Come potrà la rete siciliana integrare la medicina di precisione nei centri?.? In Breve Evento si svolge il 23 e 24 maggio presso il Kikki Village di Modica.. Direzione scientifica coordinata dalla dottoressa Giovanna Di Falco con supporto ASP di Ragusa.. Organizzazione affidata al Consorzio Siciliano di Riabilitazione attivo dal 1980 con 20 strutture.. Sessione domenicale dedicata al dialogo diretto tra scienziati e nuclei familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Autismo, Modica ospita il convegno tra ricerca genetica e clinica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sindrome di Usher: nuove frontiere tra ricerca genetica e cura? Punti chiave Come può la terapia genica fermare la perdita della vista? Quali nuove scoperte permettono di gestire la sindrome di Usher? Come può... Giornata dell’Autismo, a Confindustria Caserta il convegno “Ripensiamo l’Autismo”, allo stesso tavolo imprese, istituzioni e famiglieMercoledì 2 aprile 2026, in occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza dell’Autismo, si è tenuto nella prestigiosa sede di...