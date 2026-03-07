La Riviera e l’incubo terrorismo | Più agenti in chiese e moschee Grand hotel blindato per gli ebrei

In seguito all’allarme bomba al Tribunale di Milano, le autorità hanno deciso di rafforzare la sicurezza nelle zone di maggiore afflusso pubblico, come chiese e moschee, con più agenti presenti. Al momento, sono stati messi sotto sorveglianza speciale alcuni luoghi di culto e anche un grande hotel, frequentato da cittadini e visitatori ebraici. La paura di possibili attentati legati alla guerra nel Medio Oriente è aumentata nelle ultime ore.

La guerra nel Medio Oriente fa paura. E cresce il timore di attentati. Ieri mattina c’è stato un allarme bomba al Tribunale di Milano che ha costretto all’evacuazione dell’intero edificio. Allarme rientrato nel pomeriggio, dopo i controlli eseguiti degli artificieri che – per fortuna – non hanno trovato alcun ordigno. Ma lo stato di allerta resta alto. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto il potenziamento dei controlli per manifestazioni, luoghi di culto e obiettivi ritenuti sensibili. "A Rimini ci siamo mossi da subito – fa il punto il questore Ivo Morelli – rafforzando l’attività di presidio e controllo sia nelle principali chiese riminesi durante le celebrazioni che richiamano più fedeli, sia nelle moschee". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

