Un episodio di violenza ha sconvolto una città, quando un’auto ha investito una decina di pedoni, provocando grande sconcerto tra i cittadini. La notizia ha ricevuto larga attenzione da parte delle autorità e del mondo politico, che hanno espresso solidarietà e condanna. Il governo ha ribadito la richiesta che chi ha compiuto questo gesto paghi per le conseguenze delle sue azioni. La vicenda ha suscitato reazioni di dolore e rabbia in tutta la comunità.

L’auto piombata sulla folla che ha falciato una decina di pedoni ha sconvolto un Paese intero e ricompattato nel dolore l’intero arco parlamentare con il governo che, nel dolore, si mostra fermo su un’unica posizione: chi ha agito in maniera così violenta e sconsiderata paghi. E fino in fondo. Dopo il drammatico attacco avvenuto questo pomeriggio a Modena, dove un uomo ha falciato diversi pedoni – 8 sono i feriti, di cui 4 in gravi condizioni: 5 donne e 3 uomini – per poi accoltellare un passante che ha provato a bloccare il giovane italiano di seconda generazione, la politica mostra polso e cuore. L’autore della falcidie è il 31enne Salim el Koudri, un italiano di seconda generazione di origine marocchina, che oggi ha spinto il pedale sull’acceleratore e investito i passanti in pieno centro a Modena. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terrore a Modena, Paese sconvolto e mondo politico tra dolore e rabbia. Meloni: il responsabile paghi fino in fondo

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