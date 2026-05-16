Terrore a Modena Paese sconvolto e mondo politico tra dolore e rabbia Meloni | il responsabile paghi fino in fondo

Da secoloditalia.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza ha sconvolto una città, quando un’auto ha investito una decina di pedoni, provocando grande sconcerto tra i cittadini. La notizia ha ricevuto larga attenzione da parte delle autorità e del mondo politico, che hanno espresso solidarietà e condanna. Il governo ha ribadito la richiesta che chi ha compiuto questo gesto paghi per le conseguenze delle sue azioni. La vicenda ha suscitato reazioni di dolore e rabbia in tutta la comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’auto piombata sulla folla che ha falciato una decina di pedoni ha sconvolto un Paese intero e ricompattato nel dolore l’intero arco parlamentare con il governo che, nel dolore, si mostra fermo su un’unica posizione: chi ha agito in maniera così violenta e sconsiderata paghi. E fino in fondo. Dopo il drammatico attacco avvenuto questo pomeriggio a Modena, dove un uomo ha falciato diversi pedoni – 8 sono i feriti, di cui 4 in gravi condizioni: 5 donne e 3 uomini – per poi accoltellare un passante che ha provato a bloccare il giovane italiano di seconda generazione, la politica mostra polso e cuore. L’autore della falcidie è il 31enne Salim el Koudri, un italiano di seconda generazione di origine marocchina, che oggi ha spinto il pedale sull’acceleratore e investito i passanti in pieno centro a Modena. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

terrore a modena paese sconvolto e mondo politico tra dolore e rabbia meloni il responsabile paghi fino in fondo
© Secoloditalia.it - Terrore a Modena, Paese sconvolto e mondo politico tra dolore e rabbia. Meloni: il responsabile paghi fino in fondo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Auto falcia pedoni a Modena, Meloni: «Il responsabile risponda fino in fondo»«Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo».

Meloni: “Quanto successo a Modena è gravissimo, responsabile risponda fino in fondo sue azioni”(Adnkronos) – ''Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo.

terrore a modena paeseTerrore a Modena: falcia in auto 10 pedoni e accoltella un uomoMODENA Dopo aver investito con l’auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo. È questa una prima ricostruzione di quanto accaduto i ... corrieredellacalabria.it

terrore a modena paeseTerrore a Modena, a 100 all'ora sulla folla poi le coltellate: Abbiamo visto le persone volare. Chi è l'uomo in fermatoE' stato bloccato da una volante della polizia il 31enne che era alla guida dell'auto che ha investito ad alta velocità diversi ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web