A Modena, un uomo ha investito diversi pedoni con l’auto e successivamente ha aggredito con un coltello un altro passante. L’incidente si è verificato nel centro della città e ha coinvolto più persone, causando diverse ferite. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e bloccare l’autore dell’episodio. La polizia sta indagando sulle cause dell’evento e sulla dinamica dei fatti. La notizia ha ricevuto ampia attenzione sui media locali e nazionali.

«Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo». Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. «Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell'ordine per il loro intervento - aggiunge la presidente del Consiglio -. Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l'evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni». Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Auto falcia pedoni a Modena, Meloni: «Il responsabile risponda fino in fondo»

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MODENA, AUTO FALCIA DECINE DI PEDONI IN CENTRO, FERMATO IL CONDUCENTE

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