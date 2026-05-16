Meloni | Quanto successo a Modena è gravissimo responsabile risponda fino in fondo sue azioni

Da periodicodaily.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio avvenuto oggi a Modena ha coinvolto un uomo che ha investito diversi pedoni e successivamente avrebbe accoltellato un passante. La polizia ha intervenuto sul posto e ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Le autorità hanno dichiarato che si tratta di un fatto estremamente grave e che chi è responsabile dovrà rispondere delle proprie azioni fino in fondo. Non sono state rese note altre informazioni sui motivi o sull’identità dell’autore.

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(Adnkronos) – ''Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell’ordine per il loro intervento". Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha aggiunto: ''Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l’evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni". ''Salim El Koudri. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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