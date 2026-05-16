Terrore a Modena falcia pedoni con l' auto quattro feriti gravi | bloccato un 31enne ha tentato anche di accoltellare passanti

Da feedpress.me 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena un'auto ha travolto diversi pedoni provocando quattro feriti gravi. La vettura, una Citroen C3 grigia, si è improvvisamente diretta contro un gruppo di persone e una bicicletta, colpendo i passanti vicino al marciapiede. Un uomo di 31 anni è stato fermato e trovato con armi da taglio, cercando di aggredire altre persone. La polizia ha immediatamente intervenuto e ha bloccato il conducente, che aveva tentato di scappare dopo l'incidente.

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La Citroen C3 grigia piomba all'improvviso e investe prima una bici e un gruppo di persone a piedi alla sua destra, puntando verso il marciapiede. Poi continua la sua corsa zigzagando e infine girando all'improvviso a sinistra, prendendo in pieno una donna davanti ad un negozio della via Emilia, zona a traffico limitato del centro storico, amputandole le gambe. L'uomo alla guida poi scende e prima di essere bloccato da un gruppo di passanti, ne colpisce uno con un coltello. Otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro gravi. Tre di loro sono stati rianimati sul posto. È il conto del terrore piombato su Modena alle 16.30 di un sabato pomeriggio di sole, con la Ghirlandina sullo sfondo della strada. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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