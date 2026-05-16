Terremoto nel Ferrarese scossa avvertita dalla popolazione | la mappa dell' epicentro

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nel territorio ferrarese, seguendo le due avvenute nei primi due venerdì di aprile, rispettivamente il 3 e il 17. La popolazione ha percepito il movimento tellurico, che ha interessato ancora una volta questa zona. La mappa dell’epicentro è stata aggiornata in seguito all’evento sismico. Non si sono verificati danni significativi o feriti secondo le prime verifiche delle autorità. La sequenza sismica prosegue nel territorio.

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