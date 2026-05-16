Terremoto nel Ferrarese scossa avvertita dalla popolazione | la mappa dell' epicentro

Da ferraratoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nel territorio ferrarese, seguendo le due avvenute nei primi due venerdì di aprile, rispettivamente il 3 e il 17. La popolazione ha percepito il movimento tellurico, che ha interessato ancora una volta questa zona. La mappa dell’epicentro è stata aggiornata in seguito all’evento sismico. Non si sono verificati danni significativi o feriti secondo le prime verifiche delle autorità. La sequenza sismica prosegue nel territorio.

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Un’altra scossa di terremoto. Dopo le due di aprile (la prima di venerdì 3 e la seconda di venerdì 17), la terra ferrarese è tornata a tremare. E l’ha fatto nuovamente nell’area di Portomaggiore (dove già si era registrata l’ultima scossa).Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySecondo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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