Ancora una scossa di terremoto nel Ferrarese | la mappa con l' epicentro del sisma

Nel Ferrarese si è verificata un'ulteriore scossa di terremoto, meno intensa di quella del 3 aprile a Bondeno. La mappa indica come epicentro una zona specifica, senza danni registrati finora. Si tratta dell’ennesimo episodio sismico che si ripete nella regione, riportando alla memoria il terremoto del 2012. La scossa è stata valutata come lieve e non ha causato conseguenze immediate.

Ancora una lieve scossa di terremoto. Nulla di distruttivo, ma comunque l’ennesimo episodio - dopo quello del 3 aprile a Bondeno - che fa tornare alla mente il sisma del 2012. La terra è tornata a tremare nel Ferrarese nella prima mattina di venerdì 17, esattamente alle 9.25 (come riporta.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: La terra torna a tremare nel Ferrarese, scossa di terremoto all'alba: la mappa e l'intensità Leggi anche: Scossa di terremoto oggi in Campania con epicentro a Palomonte, nel Salernitano Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Acceleratore lineare di ultima generazione all’Aou di Ferrara: meno dosi, più precisione e meno danni agli organi sani; Derby fisico e intenso: Ferrara fa sua la sfida contro Ravenna; Un terzo quarto fatale condanna l’OraSì sul campo di Jesi; Golfo batte Ferrara e conquista salvezza e playin. Terremoto, scossa di magnitudo 2.6 tra le province di Ferrara e ModenaUna scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata dall'Ingv tra le province di Ferrara e Modena. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, avvenuta alle ore 5.50 a una profondità di 9 ... tg24.sky.it SCOSSA DI TERREMOTO, EPICENTRO NEL FERRARESE: AVVERTITA ANCJHE A MODENAScossa di terremoto di magnitudo 2.6, tra le province di Modena e Ferrara questa mattina, intorno alle 5.50. L’epicentro è stato rilevato sul territorio ferrarese, a 6 km ad ovest di Bondeno. Il sisma ... tvqui.it Una lieve scossa di #terremoto è stata registrata questa mattina, venerdì 17 marzo, nel territorio ferrarese, nella zona di Portomaggiore facebook