L’allenatore del Liverpool ha annunciato che Florian Wirtz si trova ancora fuori causa a causa di un infortunio alla schiena, senza specificare i tempi di recupero. Il giocatore non ha partecipato alla recente partita contro il Nottingham Forest e il tecnico non ha indicato una data di rientro. La situazione resta incerta e preoccupante per la squadra.

Il nazionale tedesco è stato nominato nell’undici titolare al City Ground ma si è ritirato dopo aver avvertito disagio. Sicuramente non giocherà quando il Liverpool ospiterà il West Ham domani e Slot non è sicuro quando Wirtz sarà di nuovo disponibile. “In questo momento non lo so”, ha detto l’olandese. “Di solito quando lo dico, lo so e non voglio condividerlo. Ma questa volta, onestamente, non lo so.” È un duro colpo per un Liverpool che spinge per conquistare un posto tra i primi quattro e cerca di andare oltre gli ottavi di finale in Champions League. Wirtz ha iniziato lentamente dopo il suo trasferimento da 116 milioni di sterline dal Bayer Leverkusen la scorsa estate, ma ha iniziato a prosperare con quattro gol e due assist nelle ultime 10 partite di campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arne Slot fornisce un preoccupante aggiornamento sugli infortuni di Florian Wirtz prima di Liverpool-West Ham

Leggi anche: Slot elogia la prestazione ‘speciale’ di Florian Wirtz

La stella dell’Arsenal rilascia l’aggiornamento sugli infortuni dopo una preoccupante sostituzioneBreaking: L’Arsenal rimane a caccia di quattro trofei in questa stagione dopo aver raggiunto il quinto turno della FA Cup domenica sera.

Temi più discussi: Arne Slot fornisce un aggiornamento sul potenziale ritorno di Alexander Isak dall'infortunio; Nottingham Forest v Liverpool: Team news; Arne Slot Ottimista sul Ritorno di Alexander Isak a Marzo, Vede Szoboszlai Capitano Futuro del Liverpool.

Liverpool un passo da titolo Premier League, Slot 'non ci penso'Arne Slot dice di non pensare alla vittoria del titolo di Premier League del Liverpool domenica. Il tecnico olandese si unirebbe a un piccolo gruppo di allenatori capaci di vincere il titolo nel loro ... sportmediaset.mediaset.it

Liverpool, Slot ritrova il vero Salah: Tornato in gol e con un assist, mi piace un'altra cosaL'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha rivolto grandi elogi a Mohamed Salah dopo la prestazione da protagonista nel 3-0 inferto al Brighton ieri. tuttomercatoweb.com

Cuore Liverpool al City Ground: Mac Allister sfida il VAR e regala tre punti d'oro ad Arne Slot al 97° https://www.ukcalcio.com/2026/02/nottingham-liverpool-0-1-decide-una-rete-di-mac-allister-nel-finale-premier-league-27a-giornata/ - facebook.com facebook

Mohamed Salah è a secco di gol in Premier League dall'1 novembre 2025 Dopo i momenti di tensione con Arne Slot e la partenza per la Coppa d'Africa, il 4° miglior marcatore di sempre del campionato inglese non si è mai davvero ripreso: soltanto 2 reti, al x.com