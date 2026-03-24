Salah lascerà il Liverpool terremoto Reds! Sarà addio a fine stagione con l’egiziano la decisione sul suo futuro è stata presa

Il calciatore egiziano lascerà il Liverpool al termine della stagione, dopo aver deciso di interrompere il suo rapporto con la squadra. La scelta è stata comunicata ufficialmente, e si attende ora l’annuncio riguardo alle prossime destinazioni. La decisione si inserisce nel contesto delle recenti novità riguardanti il futuro del giocatore e le sue intenzioni sportive.

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