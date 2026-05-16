Terra dei Fuochi 34 arresti in quattro mesi

Da primacampania.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi quattro mesi, nell’area conosciuta come Terra dei Fuochi, sono state effettuate numerose operazioni di polizia e controlli ambientali. Sono state denunciate più di 500 persone e arrestate 34. Sono stati sequestrati 259 siti produttivi e sono stati svolti diversi interventi per il controllo delle attività illecite legate allo smaltimento dei rifiuti e all’inquinamento del territorio. I dati sono stati diffusi dalle autorità locali che seguono da vicino questa situazione.

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CASERTA, 16 MAGGIO 2026 – Oltre 500 persone denunciate, 34 arrestate e 259 siti produttivi sequestrati. È il bilancio dei controlli effettuati nei primi quattro mesi del 2026 nell’area della Terra dei Fuochi tra le province di Napoli e Caserta. Le operazioni sono state svolte secondo le direttive dei prefetti di Napoli e Caserta, Michele di Bari e Lucia Volpe, con attività mirate al contrasto dei reati ambientali e degli incendi dolosi di rifiuti. Nel corso delle verifiche sono stati controllati 460 siti produttivi e sequestrati 450 veicoli. Ammontano a circa 3,5 milioni di euro le sanzioni amministrative elevate, mentre 90 patenti sono state ritirate. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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