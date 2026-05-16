A Terni, una piazza affollata si è riunita per manifestare a sostegno di Fatiha, coinvolta in una vicenda giudiziaria. La folla ha ascoltato un discorso dedicato alla richiesta di giustizia, mentre alcuni presenti hanno espresso solidarietà con cartelli e applausi. Durante l’evento, sono state poste domande sulla salute attuale di Fatiha e sulla identità delle persone che le sono state vicine in quei momenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti.

? Domande chiave Come si è evoluto lo stato di salute di Fatiha?. Chi sono le persone che hanno sostenuto la vittima in piazza?. Perché le istituzioni locali hanno voluto partecipare al presidio?. Quali misure di sicurezza chiede la comunità dopo l'aggressione?.? In Breve Aggressione avvenuta il 9 maggio su un autobus di linea a Stroncone.. Partecipazione di Sarah Bistocchi, Thomas De Luca e Fabrizio Ricci alla manifestazione.. Presenza in piazza della sorella, di un'amica e della datrice di lavoro.. Mobilitazione organizzata dall'associazione Casa delle donne per la sicurezza urbana.. In piazza della a Terni si è riunita sabato pomeriggio una folla determinata per chiedere giustizia e sicurezza per Fatiha El Afghani, la donna aggredita brutalmente il 9 maggio scorso a Stroncone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, piazza gremita per Fatiha: il grido per la giustizia

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