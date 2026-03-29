Domenica delle Palme | gremita piazza Sant' Agostino per la benedizione il programma della Settimana Santa

Domenica delle Palme si è svolta con una grande affluenza di persone in piazza Sant'Agostino, dove si è tenuta la benedizione delle Palme. L'evento è stato seguito dalla celebrazione della messa, officiata da Monsignor Andrea Bellandi. La piazza era completamente occupata da fedeli che hanno partecipato all'appuntamento religioso. La giornata segna l'inizio delle celebrazioni della Settimana Santa.

In particolare, Giovedì Santo, alle 22.30, presso la chiesa di Sant'Agostino appuntamento con l'adorazione comunitaria presso l'Altare della Reposizione. Accogliendo, poi, le richieste espresse negli anni precedenti, la Cattedrale rimarrà aperta per le visite dei fedeli e dei pellegrini Gremita, stamattina, piazza Sant'Agostino, in occasione della benedizione delle Palme, cui è seguita la santa messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Foto di Antonio CapuanoA seguire, Mercoledì Santo, alle 18, la messa crismale e, alla stessa ora, Giovedì Santo, la messa in Coena Domini con la lavanda dei piedi, sempre presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Domenica delle Palme: gremita piazza Sant'Agostino per la benedizione, il programma della Settimana Santa Articoli correlati Domenica delle Palme: ingresso del Signore a Gerusalemme e inizio della Settimana SantaLa Domenica delle Palme, detta anche Domenica della Passione del Signore, apre solennemente la Settimana Santa. Leggi anche: Domenica delle Palme, a Taranto le aste per i riti della Settimana Santa Statue e simboli della Passione Tutto quello che riguarda Domenica delle Palme gremita piazza... Domenica delle Palme, la processione guidata da Papa Leone XIV arriva a San PietroLeggi su Sky TG24 l'articolo Domenica delle Palme, la processione guidata da Papa Leone XIV arriva a San Pietro ... tg24.sky.it Domenica delle Palme, sorpresa di Papa Francesco a San Pietro al termine della messaAncora convalescente il Papa ha fatto una nuova visita a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per la domenica delle Palme. Già sabato Francesco ha visitato senza preavviso la basilica ... it.euronews.com