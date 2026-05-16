Terni l’evento ‘La piazza che rinasce’ | Un segnale di unità per la riqualificazione del luogo che amiamo
A Terni si svolge l’evento ‘La piazza che rinasce’, promosso dall’associazione ‘Amici di piazza dell’Olmo’. L’iniziativa punta a rivitalizzare la piazza dell’Olmo, un luogo che nel tempo ha visto diverse iniziative per la sua riqualificazione. L’associazione ha portato avanti questo progetto con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e valorizzare lo spazio pubblico. La manifestazione rappresenta un passo concreto in questa direzione, coinvolgendo cittadini e realtà locali.
Un obiettivo condiviso, coltivato e desiderato a lungo. La riqualificazione di piazza dell’Olmo entra nella fase clou grazie all’impegno dell’omonima associazione “Amici di piazza dell’Olmo”. Domenica 17 maggio, a partire dalle 12, le attività Urban, People, U Genio, Noma e Olmo22 apriranno le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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Un evento pubblico domenica 17 maggio per promuovere il progetto di rigenerazione urbana che mira a risolvere un degrado non più sostenibile #Terni #olmo #piazza #evento #domenica #Pace #lauteri facebook
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