Terni l’evento ‘La piazza che rinasce’ | Un segnale di unità per la riqualificazione del luogo che amiamo

A Terni si svolge l’evento ‘La piazza che rinasce’, promosso dall’associazione ‘Amici di piazza dell’Olmo’. L’iniziativa punta a rivitalizzare la piazza dell’Olmo, un luogo che nel tempo ha visto diverse iniziative per la sua riqualificazione. L’associazione ha portato avanti questo progetto con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e valorizzare lo spazio pubblico. La manifestazione rappresenta un passo concreto in questa direzione, coinvolgendo cittadini e realtà locali.

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