Via Ravegnana rinasce con il Flower power | Il nostro sogno? Che la via torni a essere un luogo di passeggio

Lo scorso sabato, via Ravegnana si è trasformata in un luogo vivace e colorato grazie a un evento dedicato al Flower Power. La strada si è riempita di persone che hanno partecipato a un giornata di festa, con installazioni floreali e attività che hanno portato allegria e un’atmosfera di nostalgia. L’obiettivo degli organizzatori è riqualificare la via, puntando a renderla di nuovo un punto di passeggio e incontro per i cittadini.

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