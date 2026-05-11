Via Ravegnana rinasce con il Flower power | Il nostro sogno? Che la via torni a essere un luogo di passeggio
Lo scorso sabato, via Ravegnana si è trasformata in un luogo vivace e colorato grazie a un evento dedicato al Flower Power. La strada si è riempita di persone che hanno partecipato a un giornata di festa, con installazioni floreali e attività che hanno portato allegria e un’atmosfera di nostalgia. L’obiettivo degli organizzatori è riqualificare la via, puntando a renderla di nuovo un punto di passeggio e incontro per i cittadini.
Una ventata di colore, allegria e nostalgia ha travolto via Ravegnana lo scorso sabato, trasformando il quartiere in un palcoscenico a cielo aperto. Il "70's Flower power party", organizzato dal Pop Factory Store, ha superato ogni aspettativa, attirando centinaia di persone che hanno risposto con.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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