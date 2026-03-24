Terni la riqualificazione di piazza dell’Olmo | Intervento a basso impatto visivo per viverla giorno e notte

A Terni, nel pomeriggio di oggi, si è svolta la presentazione del progetto di riqualificazione di piazza dell’Olmo, un intervento progettato da circa tredici anni. La cerimonia si è tenuta nella location di Noma e ha illustrato un intervento che mira a ridurre l’impatto visivo, consentendo di vivere la piazza sia di giorno che di notte.

Dal degrado alla riqualificazione di piazza dell’Olmo. Un progetto coltivato da ben tredici anni presentato nella location di Noma, nel corso del tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo. Il comitato dei commercianti si è alacremente adoperato per restituire decoro e fruibilità ad uno dei cuori pulsanti del centro cittadino. L’idea nata da Danila e Roberto del Salone Laureti è divenuta realtà, grazie al supporto dei colleghi. Il prossimo 10 maggio è previsto un evento di piazza. A spiegare il progetto di riqualificazione l’architetto Camilla Andreani dello studio Midori: “La piazza si trova attualmente in uno stato di degrado profondo e la presenza dell’olmo, sottoposto a vincolo del Ministero, impone particolari cautele. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, la riqualificazione di piazza dell’Olmo: “Intervento a basso impatto visivo per viverla giorno e notte” Articoli correlati Leggi anche: 'Campus visivo', a Tor Vergata visite gratuite per studenti a basso reddito Leggi anche: Terni, la giornata più fredda dell’inverno: temperatura minima mai così in basso. Il ‘record’ all’alba Una selezione di notizie su Terni la riqualificazione di piazza... Temi più discussi: Pnrr Terni, il PalaItt verso lo ‘sblocco’ sui collaudi. Il risultato della riqualificazione – Foto; Terni, lavori verso la completa conclusione al campo Ovidio Laureti: tre sport e tribuna coperta da 300 posti; 320 mila euro per un nuovo playground a Borgo Bovio; Terni, esami in 4 ore: il Santa Maria cancella le attese con gli ambulatori di Reumatologia e il laboratorio di Microbiologia. Regione-Comune di Terni, il Tar dà ragione alla prima: Sulla clinica il Comune ha invaso le competenzeIl Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha messo un punto fermo sulla complessa vicenda che riguarda il futuro dello stadio Libero Liberati di Terni. Con una sentenza depositata nelle scor ... ternananews.it Campo scuola Terni, ok al patto con il Coni che riapre le porte dell’impianto sportivodi Ma. Gi. Pen. Lo Sport per la città Camposcuola F. Casagrande. È il nome del patto di collaborazione con il Coni, firmato dalla dirigente del Comune di Terni Donatella Accardo, che permetterà agli ... umbria24.it Arresto cardiaco, Terni collabora alle nuove linee guida nazionali x.com AM Terni Television. . Arresto cardiaco, due ternani nella stesura delle nuove linee guida - facebook.com facebook