Terni in centro la mostra Sinergie visive tra natura e cemento GALLERIA FOTOGRAFICA E VIDEO

Dal 5 all’8 marzo 2026 il Bct Lab di Piazza della Repubblica a Terni accoglie una mostra intitolata “Sinergie visive tra natura e cemento”. L’esposizione include una galleria fotografica e un video, e rappresenta una tappa del percorso artistico “Piazza d’Arti”. L’evento è aperto al pubblico e si svolge nel cuore della città.

Dal 5 all’8 marzo 2026 il Bct Lab di Piazza della Repubblica a Terni sta ospitando una nuova tappa del percorso artistico “Piazza d’Arti”. Protagoniste della mostra dal titolo:“Sinergie visive tra natura e cemento” sono le artiste Malila Silverio e Ana Maria Agopcsa Papp, che propongono un dialogo creativo tra sensibilità e linguaggi espressivi differenti. L’esposizione mette a confronto due visioni artistiche che trovano un punto d’incontro tra elementi naturali e architetture urbane. Attraverso un dialogo materico e cromatico, le opere raccontano l’equilibrio tra la freschezza della natura e la solidità del cemento, offrendo ai visitatori un percorso visivo fatto di suggestioni, emozioni e contrasti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, inaugurata a Palazzo Montani la mostra della fondazione Carit "Collezione d'arte. Da Signorelli a Burri"

Terni, la mostra 'Emozioni 2026' al BctLab: "Mettere in evidenza il talento degli artisti locali"

