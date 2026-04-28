Terni inaugurata la mostra ‘Lavoro Sicuro!’ | Riportare l’attenzione su un tema di forte attualità GALLERIA FOTOGRAFICA

A Terni è stata inaugurata la mostra intitolata 'Lavoro. Sicuro!', che presenta un percorso fotografico sulla storia e i cambiamenti della sicurezza sul lavoro nell’ambito industriale. L’evento si propone di richiamare l’attenzione su un tema di grande attualità, attraverso immagini che documentano momenti e aspetti della tutela dei lavoratori. La galleria fotografica sarà aperta al pubblico nel corso delle prossime settimane.