Terni inaugurata la mostra ‘Lavoro Sicuro!’ | Riportare l’attenzione su un tema di forte attualità GALLERIA FOTOGRAFICA
A Terni è stata inaugurata la mostra intitolata 'Lavoro. Sicuro!', che presenta un percorso fotografico sulla storia e i cambiamenti della sicurezza sul lavoro nell’ambito industriale. L’evento si propone di richiamare l’attenzione su un tema di grande attualità, attraverso immagini che documentano momenti e aspetti della tutela dei lavoratori. La galleria fotografica sarà aperta al pubblico nel corso delle prossime settimane.
Un percorso espositivo che racconta l’evoluzione della sicurezza sul lavoro nel contesto industriale. Nel corso del pomeriggio di oggi – martedì 28 aprile – è stata inaugurata nella sala convegni del Caos la mostra ‘Lavoro. Sicuro!’ realizzata da Fondazione ISEC e sviluppata a Terni con il.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Terni, in centro la mostra “Sinergie visive tra natura e cemento” GALLERIA FOTOGRAFICA E VIDEODal 5 all’8 marzo 2026 il Bct Lab di Piazza della Repubblica a Terni sta ospitando una nuova tappa del percorso artistico “Piazza d’Arti”.
Acciai Speciali Terni, il Gruppo Arvedi celebra la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro: si inaugura la mostra “Lavoro. Sicuro!”In occasione della Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Gruppo Arvedi...
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Inaugurazione Mostra Caos; Terni, la Bct ospita la mostra d’arte del movimento ‘SpazioTempismo’ -; Ex Libris: quando l’arte plasma la parola: inaugurata la mostra di Branca alla Cattolica; Penna in Teverina: Opera Lunare #1 - Mostra d'arte contemporanea in Umbria.
Terni, la Bct ospita la mostra d’arte del movimento ‘SpazioTempismo’Il movimento artistico SpazioTempismo, ideato e promosso da Enzo Trifolelli, domenica 27 aprile alle 16.00 sarà ospitato alla biblioteca comunale di Terni con la mostra collettiva TerniArte. A present ... umbria24.it
Terni, in Bct la mostra-omaggio degli artisti umbri alla primavera e al CantamaggioLa Proloco Terni aps, in collaborazione con l’Ente Cantamaggio ternano e con la Bct, con il patrocinio del Comune di Terni, propone l’evento culturale Omaggio a Terni. Luci di primavera una mostra d ... corrieredellumbria.it
Il taglio del nastro per l'inaugurazione del nuovo mammografo digitale al Santa Maria! Stefania Proietti. "Ospedale di Terni, un'eccellenza". - facebook.com facebook
#Terni- #Orte, a fuoco #motrice di un #autoarticolato. #Disagi per il #traffico x.com