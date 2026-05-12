Presentazione del romanzo Il Pallone di Dios alla Biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano

Da napolitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 16 maggio alle 17:30 presso la Biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano a Villa Bruno, in Via cavalli di bronzo, 20 si terrà la presentazione del libro "Il Pallone di Dios" di Frank Cavallo.Seguirà un piccolo rinfresco con l'autore.La partecipazione all'evento è gratuita.Il Pallone di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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