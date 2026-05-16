Il Comune di Terni ha approvato un piano da 1,5 milioni di euro per la gestione dei servizi degli asili nido. La decisione riguarda il passaggio della gestione a un nuovo soggetto privato, sostituendo il modello di gestione diretta. La scelta solleva domande sulle ragioni di questa modifica e sulle eventuali conseguenze per le famiglie, in particolare riguardo alle tariffe che dovranno pagare. La modifica entrerà in vigore nel prossimo futuro, con dettagli ancora da definire.

? Domande chiave Perché il Comune non può più gestire direttamente i nidi?. Come influirà il nuovo gestore privato sulle tariffe per le famiglie?. Chi controllerà la qualità educativa dei bambini una volta affidati il servizio?. Quando inizieranno operativamente le nuove strutture riqualificate con i fondi Pnrr?.? In Breve Piano da 1,5 milioni per nidi via Rosselli e via Cadore.. Costo annuale massimo per il gestore fissato a 156 mila euro.. Affidamento triennale con decorrenza dal 1 settembre per anno scolastico 2026-2027.. Gestione affidata a privati sotto controllo pedagogico dell'assessora Tiziana Laudadio.. Il Comune di Terni prepara l’affidamento triennale per la gestione degli asili nido di via Rosselli e via Cadore, un piano che prevede un valore complessivo di 1 milione e 525 mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, asili nido: piano da 1,5 milioni per gestire i servizi

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