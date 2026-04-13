Terni Pd e M5Stelle | Stefano Bandecchi unico responsabile dell’eventuale fallimento della Ternana

A Terni si discute della responsabilità nel possibile fallimento della Ternana Calcio, con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle che accusano il sindaco di aver causato la situazione. Secondo le forze politiche, il tentativo del primo cittadino di spostare l’attenzione su altri soggetti rappresenta un’ultima mossa per coprire le proprie responsabilità. La discussione si concentra sulle azioni della gestione comunale e sulle conseguenze per la squadra di calcio.

“Il tentativo disperato del sindaco di Terni Stefano Bandecchi di spostare l'attenzione su altri del disastro che lui stesso ha causato è solo l'ultimo atto di chi sa che porta addosso su di sé e nessun altro la responsabilità dell'eventuale fallimento della Ternana Calcio.La mancanza del numero.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, Stefano Bandecchi: “De Rebotti primo responsabile del fallimento della Moplefan. Ho pagato gli ultimi due stipendi”“Attivarsi con la massima urgenza, anche congiuntamente alla Regione Umbria, presso il Ministero, affinché sia immediatamente garantita la continuità...

Terni, Stefano Bandecchi: "Non ha senso che l'ospedale sia fatto con fondi Inail. Sulla Ternana parole di Foresti sgradevoli"Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi si è intrattenuto ai microfoni della stampa prima della seduta del consiglio comunale di lunedì 9 febbraio.