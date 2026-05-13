Terni, 13 maggio 2026 – In città si diffonde la notizia del fallimento della Ternana, che ha portato alla dichiarazione di insolvenza della società. Nonostante questa situazione, si segnala che nelle ultime settimane è stata annunciata un’altra asta per la cessione del club, anche se i dettagli e le modalità non sono ancora stati resi noti ufficialmente. La situazione resta complessa e in evoluzione.

Terni, 13 maggio 2026 – Mentre in città la tensione è altissima per il fallimento della Ternana, con striscioni affissi nella notte contro il sindaco Stefano Bandecchi (presidente delle Fere fino al 2023) e scontri al vetriolo sui social tra tifosi e tra quest’ultimi e lo stesso sindaco, si profila una nuova asta per la cessione del ramo sportivo del club (serie C), in liquidazione giudiziale. Lo riporta l’Ansa citando fonti societarie. Sarebbe questo l'orientamento dei liquidatori della società rossoverde dopo che la prima asta, ieri mattina, è andata deserta non avendo registrato offerte e decretando l’addio delle Fere al professionismo. La seconda asta sarebbe resa possibile dalla rideterminazione del debito in funzione della rinuncia di calciatori, staff tecnico e collaboratori, alle mensilità maturate.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana nel baratro: la società è fallita, ma spunta un’altra asta

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