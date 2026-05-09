Il comune brianzolo che si tinge di verde e porta i menù senza glutine nelle scuole

Un comune della provincia di Monza e della Brianza ha deciso di dedicare una giornata alla sostenibilità ambientale, coinvolgendo diverse iniziative in città. Tra queste, è stato introdotto un menù senza glutine nelle mense scolastiche, per offrire opzioni più inclusive ai bambini con intolleranze alimentari. L’amministrazione ha inoltre promosso momenti di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente, con attività rivolte a cittadini e studenti.

Un Comune verde per un giorno e una serie di iniziative in città, compreso uno speciale menù per le scuole. È quanto ha in programma Concorezzo che aderisce alla Settimana della Celiachia promossa dall'Associazione italiana celiachia (Aic) che da oggi, 9 maggio, si concluderà il 17 e prevede una.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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