Termoli | verde urbano e borse lavoro per parchi e scuole

A Termoli, sono in corso interventi per migliorare il verde urbano attraverso iniziative che interessano piazza Monumento, il lungomare nord e i quartieri periferici. Contestualmente, vengono avviate borse lavoro dedicate alla cura di parchi e scuole, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e studenti nelle attività di manutenzione e tutela degli spazi pubblici. Le azioni mirano a rafforzare la presenza di aree verdi in tutta la città.

Termoli sta riattivando la sua rete verde urbana con un piano d’intervento massiccio che coinvolge piazza Monumento, il lungomare nord e i quartieri periferici. L’assessore Silvana Ciciola coordina squadre di operai impegnati in potature, sfalci e nuove progettazioni di aiuole. Il lavoro si estende anche alle scuole, dove è attiva una specifica lotta contro la processionaria per tutelare studenti e personale. Parallelamente, due borse lavoro dedicate al verde sono già operative nei parchetti cittadini, con l’obiettivo di garantire una manutenzione capillare e continua. Ripensare lo spazio pubblico. La gestione del verde non si limita alla semplice cura ordinaria ma punta a una riprogettazione strategica degli spazi più frequentati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termoli: verde urbano e borse lavoro per parchi e scuole Articoli correlati Leggi anche: Roma Verde: i parchi ideali per studiare, correre o fare picnic Leggi anche: Regolamento del verde: stop a fumo e bevande alcoliche nei parchi Approfondimenti e contenuti su Termoli verde urbano e borse lavoro per... Temi più discussi: Manutenzione del verde in accelerazione: potature, nuove aiuole, borse lavoro e interventi nelle scuole; Derattizzazione e disinfestazione 2026 a Termoli: il calendario interventi; Termoli, lavori per collegamento ciclopedonale: stop al traffico nel porto. Trekking urbano Termoli, protagonisti parco comunale e portoSono tre i percorsi di trekking urbano organizzati a Termoli in occasione della 20/a edizione dell'evento 'Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli'. L'iniziativa, organizzata ... ansa.it A Termoli recupero urbano con l'arte, 25 street artist al lavoroRecupero urbano attraverso la valorizzazione di spazi a rischio degrado di Termoli con l'arte. È il progetto Sopra l'Onda in corso a Termoli e che vede la partecipazione di 25 artisti di graffiti, ... ansa.it Stellantis cambia rotta: stop alla fabbrica di batterie a Termoli, investe 41 mln su motori termici e cambio eDCT, creando 300 nuovi posti di lavoro. https://auto.everyeye.it/notizie/stellantis-batterie-italia-produrranno-motori-termici-cambi-edct-864379.htmlutm facebook