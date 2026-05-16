La banda di razziatori del Terminal 1 di Malpensa

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le ore notturne, un gruppo di ladri operava nel Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa. La banda seguiva un metodo ben collaudato, forzando gli accessi o praticando varchi per entrare nelle aree riservate. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato diversi sospetti coinvolti in questa serie di furti. Le indagini hanno portato alla scoperta di vari oggetti sottratti e di strumenti utilizzati per forzare le entrate. Gli episodi si sono ripetuti nel corso degli ultimi mesi, portando a un intervento coordinato delle forze di polizia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La banda agiva di notte con uno schema consolidato: forzavano gli ingressi o praticavano aperture alle pareti per rubare fondi cassa e merce per migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la banda di razziatori del terminal 1 di malpensa
© Ilgiorno.it - La banda di razziatori del Terminal 1 di Malpensa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Malpensa, incendio al Terminal 1: nessun ferito. Ecco le cause del rogoMalpensa (Varese), 2 maggio 2026 – Momento di paura, nella tarda mattinata di oggi, allo scalo di Malpensa.

Corto circuito a Malpensa, fumo al Terminal 1: l'intervento dei vigili del fuocoMomenti di apprensione nella mattinata di sabato 2 maggio presso lo scalo internazionale di Milano Malpensa.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web