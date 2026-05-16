La banda di razziatori del Terminal 1 di Malpensa

Durante le ore notturne, un gruppo di ladri operava nel Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa. La banda seguiva un metodo ben collaudato, forzando gli accessi o praticando varchi per entrare nelle aree riservate. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato diversi sospetti coinvolti in questa serie di furti. Le indagini hanno portato alla scoperta di vari oggetti sottratti e di strumenti utilizzati per forzare le entrate. Gli episodi si sono ripetuti nel corso degli ultimi mesi, portando a un intervento coordinato delle forze di polizia.

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