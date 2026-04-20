Ieri mattina a Carrara si sono verificati momenti di tensione nel centro cittadino quando una persona ha attraversato la quartiere a bordo di un monopattino, creando situazioni di preoccupazione tra i passanti. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini che hanno assistito alla scena, generando paura e confusione tra chi si trovava nelle vicinanze. Nessun incidente grave è stato segnalato e le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione.

Carrara, 20 aprile 2026 – Momenti di tensione e pericolo in centro a Carrara ieri mattina per diversi cittadini. Tra via Roma, piazza Matteotti e piazza, uno straniero su un monopattino ha seminato il panico, sfiorando ripetutamente i pedoni a velocità sostenuta e reagendo con forte aggressività ai richiami di chi era lì in quel momento. Il primo episodio lungo via Roma: il soggetto è sfrecciato alle spalle dei passanti a forte velocità. “Mi ha sfiorato di un centimetro”, dice uno dei testimoni, “non ho avuto nemmeno il tempo di rendermi conto di cosa stesse accadendo o di redarguirlo, tanto era veloce”. Circa un quarto d’ora dopo il culmine della tensione davanti al Bar Nazionale San Marco.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Semina il panico in centro a bordo di un monopattino

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