Gera Lario semina il caos nel centro commerciale e aggredisce i carabinieri | arrestato 38enne

Mercoledì 25 marzo, un uomo ha causato scompiglio all’interno di un centro commerciale di Gera Lario, dando in escandescenze. Quando i carabinieri sono intervenuti per calmare la situazione, sono stato aggrediti dall’uomo, che è stato poi arrestato. L’episodio ha provocato sconcerto tra i presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Calci, pugni e morsi durante il controllo: militari feriti. L’uomo, senza fissa dimora, sarà processato per direttissima a Como Mercoledì 25 marzo all’interno del centro commerciale di Gera Lario, un uomo ha dato in escandescenze arrivando ad aggredire i carabinieri intervenuti per fermarlo. Tutto è partito dalla segnalazione di alcuni clienti, infastiditi dai comportamenti molesti del 38enne, di origine uruguaiana e senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Dongo che, una volta individuato il soggetto, hanno tentato di identificarlo. A quel punto la situazione è degenerata. L’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha opposto una violenta resistenza, cercando di sottrarsi al controllo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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