Settimana d’oro nel tennis | 4 tornei imperdibili tra ATP e WTA

Durante la settimana dal 13 al 19 aprile, il calendario tennistico propone quattro tornei di livello internazionale trasmessi in diretta streaming o televisiva. Tra questi, ci sono eventi maschili e femminili che si svolgono in diverse città del mondo. La programmazione prevede partite di singolare e doppio, con atleti di rilievo che si sfidano su campi di varie superfici. Il pubblico potrà seguire le gare in diretta o attraverso le differite.

Il palinsesto sportivo della prossima settimana, che intercorre tra lunedì 13 e domenica 19 aprile, vedrà una concentrazione massiccia di eventi tennistici di alto livello con quattro tornei in diretta. Il programma include due competizioni maschili ATP 500 a Barcellona e Monaco di Baviera, insieme a due appuntamenti del circuito femminile a Stoccarda e Rouen, offrendo un flusso costante di azione dai campi europei. La programmazione si apre lunedì 13 aprile con una copertura estesa che coinvolge i canali Tennis, Uno e Mix a partire dalle ore 11:00, garantendo una panoramica sui migliori momenti dei quattro tornei. Il martedì 14 aprile la trasmissione proseguirà con i canali Tennis e Mix dalle 11:00, mentre il canale Uno sarà attivo dalle 11:00 fino alle 18:45.🔗 Leggi su Ameve.eu

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