Tennis a Wimbledon parolacce e blasfemie bandite in tutte le lingue stilata la lista completa per gli arbitri

A Wimbledon, il torneo di tennis più celebre al mondo, ha stilato un elenco completo di parole vietate per gli arbitri, che comprende insulti, parolacce e blasfemie in tutte le lingue. La regola si applica a giocatori, arbitri e spettatori, con l’obiettivo di mantenere il rispetto e il decoro durante le partite. La superficie in erba, le divise bianche e il silenzio del pubblico caratterizzano l’atmosfera del torneo.

Il prato perfettamente rasato, le divise rigorosamente bianche, il silenzio quasi liturgico del pubblico. Wimbledon ha sempre avuto una sua liturgia (ossessiva), un suo codice d’onore, e chi lo viola lo sa bene, perché ne prova le conseguenze sulla propria pelle. Non si può sgarrare. Quest’anno, però, c’è una novità che va oltre il guardaroba (rigorosamente bianco e con le maniche): anche le parole dei giocatori saranno sotto osservazione, un controllo maniacale che rasenta quasi il VAR calcistico. La lista di parolacce e blasfemie stilata in più lingue. Secondo quanto circolato sui social nelle ultime settimane, a partire dalla prossima edizione gli arbitri di Wimbledon saranno dotati di un elenco di termini offensivi in diverse lingue. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tennis, a Wimbledon parolacce e blasfemie bandite in tutte le lingue (stilata la lista completa per gli arbitri) Articoli correlati Basta impuniti: ai giudici di Wimbledon una la lista delle parolacce in tutte le lingue del mondoA Wimbledon l’eleganza non è mai stata solo una questione di stile, ma una vera e propria filosofia. Tennis, Francesco Maestrelli: “Sogno l’esordio a Wimbledon”Francesco Maestrelli, 24 anni, ha colto l’occasione degli Australian Open per rivelarsi al grande pubblico. Tutto quello che riguarda Tennis a Wimbledon parolacce e... Temi più discussi: Basta impuniti: ai giudici di Wimbledon una lista delle parolacce in tutte le lingue del mondo; Bernardes: Review nel tennis? Meno decisioni per l'arbitro, ma rischia di diventare un videogioco; Basta impuniti | ai giudici di Wimbledon una la lista delle parolacce in tutte le lingue del mondo. Tennis, a Wimbledon parolacce e blasfemie bandite in tutte le lingue (stilata la lista completa per gli arbitri)A Wimbledon gli arbitri useranno liste di termini offensivi in più lingue per sanzionare le oscenità udibili in campo ... panorama.it Basta impuniti: ai giudici di Wimbledon una lista delle parolacce in tutte le lingue del mondoNon sempre i giudici di sedia riescono a cogliere il significato di una frase in una lingua diversa dalla loro. Ora non ci sarà scampo per i tennisti. msn.com CHI SARANNO I 4 SEMIFINALISTI A Miami non ci si ferma ed è già tempo dei quarti di finale Landaluce Lehecka Paul Fils Cerundolo Zverev Tiafoe Sinner In caso di vittoria di Jannik, potremmo avere una semifinale di fuoco #Tennis # - facebook.com facebook Scott McTominay ha conquistato un altro cuore Dopo la vittoria di Federico Cinà alla Guerri Napoli Tennis Cup, il tennista italiano ha dichiarato che qualora dovesse vincere il torneo indosserà una maglia del centrocampista scozzese #mctominay #cina # x.com