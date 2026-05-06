Tennis chi avrà il coraggio di rinunciare a Wimbledon?

Le tenniste stanno facendo sentire la loro voce riguardo a Wimbledon, ma al momento nessuno sembra prendere sul serio un possibile boicottaggio della manifestazione. Le proteste, anche se rumorose, vengono viste più come dichiarazioni simboliche che come azioni concrete. La volontà di rinunciare all’appuntamento, infatti, non si traduce ancora in decisioni ufficiali da parte dei protagonisti del circuito.

I tennisti, anzi le tenniste, provano ad alzare la voce. Ma al fondo nessuno crede al boicottaggio. Nessuno crede alla protesta estrema dei ricchi. Che poi, al momento decisivo, si tirano indietro. Perché al fondo il nodo è anche questo: sì le rivendicazioni possono essere anche giuste ma è dura riuscire a ottenere il consenso del pubblico. E i tennisti rischiano l’impopolarità, oltre ad aver problemi con gli sponsor. Tutti hanno ricchi contratti con sponsor e devono onorarli, altrimenti rischiano di pagare penali. I tennisti ( compreso Sinner ovviamente ) alzano la voce ma è tutto da stabilire quali armi abbiano e quali siano in grado di utilizzare in questa battaglia.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Tennis, a Wimbledon parolacce e blasfemie bandite in tutte le lingue (stilata la lista completa per gli arbitri)Il prato perfettamente rasato, le divise rigorosamente bianche, il silenzio quasi liturgico del pubblico.

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