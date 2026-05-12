Progetto Polis al via i lavori nell' ufficio postale di Terme Vigliatore

Da domani, l’ufficio postale di Terme Vigliatore sarà sottoposto a interventi di ammodernamento promossi da Poste Italiane. I lavori sono finalizzati a migliorare la qualità dei servizi offerti e l’accoglienza ai clienti. L’intervento interesserà l’area dell’ufficio postale e si protrarrà nei prossimi giorni. La società comunica che durante i lavori potrebbero esserci disagi temporanei per gli utenti.

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Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Terme Vigliatore da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Nei prossimi giorni e durante il periodo di lavori, sarà attivata una sede provvisoria in un container, sito nell’area.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Poste italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Castiglion FiorentinoArezzo, 8 maggio 2026 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Castiglion Fiorentino da mercoledì 13 maggio, sarà interessato da interventi... Argomenti più discussi: Poste italiane: al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di Castiglion Fiorentino; Progetto Polis, al via i lavori nell’ufficio postale di Pratolino; POSTE ITALIANE: AL VIA I LAVORI DEL PROGETTO POLIS NELL’UFFICIO POSTALE DI MEDEA; Centritalia News Informazione Quotidiana. Riola Sardo, l'ufficio postale riapre al pubblico dopo i lavori del progetto Polis x.com Piccola selezione di alcune foto che ho scattato a Neotropolis - reddit.com reddit Al via i lavori del progetto 'Polis' nell’Ufficio postale di PratolinoPoste Italiane comunica che l’Ufficio postale di Pratolino, sito in piazza Demidoff, snc resterà chiuso al pubblico dal 15.05.2026 al 22.06.2026 compreso. gonews.it