I Verdi hanno chiesto alla giunta comunale di Tel Aviv di rispettare una linea diversa rispetto a quella del centrosinistra nazionale, sottolineando che ci sono due approcci opposti sulla questione della tregua. Durante un intervento, hanno invitato a non fidarsi completamente delle dichiarazioni provenienti da Roma e Bruxelles, suggerendo che le decisioni a livello locale seguono una direzione differente rispetto a quella politica più ampia.

Polemiche dopo la dichiarazione che il gemellaggio Milano-Tel Aviv non sarà sospeso perché "la tregua è in atto" nonostante l'ammissione di "azioni sconsiderate". I Verdi non voteranno documenti di giunta fino a un chiarimento. Cucchiara: "I leader nazionali di centrosinistra dicono che la tregua è un fallimento" “O non credete a quello che dicono i vostri leader a Roma e a Bruxelles, o state gestendo gli affari internazionali della città con una linea diametralmente opposta a quella del centrosinistra”. È un'accusa pesante, quella che Francesca Cucchiara, consigliera milanese dei Verdi, ha lanciato il 9 marzo in aula, a Palazzo Marino, scoperchiando le crepe sulla gestione del gemellaggio tra Milano e la città israeliana di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

