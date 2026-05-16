A Milano, la maggioranza guidata dal sindaco sta affrontando tensioni legate a una proposta del Partito Democratico che potrebbe bloccare una possibile scissione in giunta. Nel frattempo, alcuni membri di Europa Verde hanno espresso il loro dissenso riguardo alla gestione di una vicenda riguardante Tel Aviv, minacciando di abbandonare l’alleanza con il primo cittadino. La situazione mette in discussione l’unità politica all’interno del gruppo di governo cittadino.

? Punti chiave Come può la proposta del PD fermare la scissione in giunta?. Chi minaccia di lasciare la maggioranza Sala per il caso Tel Aviv?. Perché il gemellaggio con Israele mette a rischio la tenuta politica?. Quali altri temi critici stanno dividendo i partiti di Palazzo Marino?.? In Breve Azione minaccia uscita dalla maggioranza se si interrompe il gemellaggio con Tel Aviv.. Daniele Nahum e Anna Scavuzzo affrontano lo scontro interno sulla questione mediorientale.. Il Pd propone la Conferenza internazionale dei sindaci per la pace come mediazione.. Il vertice di tre ore ha trattato casa, mobilità e verde pubblico..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, maggioranza Sala in crisi: Europa Verde preme sul caso Tel Aviv

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