Tegole lanciate in strada e un tetto da rifare | il bel gesto dell' azienda ravennate

Lo scorso 11 aprile, una violenta ondata di maltempo ha provocato danni significativi a diverse abitazioni lungo via Fiume Montone Abbandonato. Tra i danni più evidenti, tegole finite in strada e un tetto parzialmente da ricostruire. Tra le case colpite, quella di un fotografo locale ha subito danni notevoli. In seguito, un’azienda della zona ha deciso di intervenire offrendo aiuto per la ricostruzione del tetto e la rimozione delle tegole rotte.

Quella del fotografo Luca Concas è stata una delle case più danneggiate dalla ‘furia’ che lo scorso 11 aprile ha coinvolto i residenti di via Fiume Montone Abbandonato. Un uomo, che era già seguito dal Centro di igiene mentale, e che poi è stato arrestato, è salito sul tetto, si è spogliato e ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Manutenzione tetto: perché NON devi rifarlo subito

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