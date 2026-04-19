Tegole staccate e lanciate in strada arrestato il giovane straniero | È pericoloso

Nel pomeriggio di sabato 18 aprile si è conclusa la vicenda che ha coinvolto un giovane straniero in via Fiume Montone Abbandonato. Durante l’episodio, alcune tegole sono state staccate e lanciate in strada. La polizia ha arrestato il ragazzo, che ha dichiarato di aver agito perché considerato pericoloso. La situazione ha provocato apprensione tra i residenti della zona.

Si è conclusa nel pomeriggio di sabato 18 aprile la vicenda che ha tenuto col fiato sospeso i residenti di via Fiume Montone Abbandonato. Gli agenti della Squadra Mobile di Ravenna hanno rintracciato e arrestato il cittadino straniero che, la sera dello scorso 12 aprile, si era reso protagonista.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Violenta una giovane in strada e prende a testate il carabiniere intervenuto: arrestato a TarantoUn 26enne di San Giorgio Ionico è stato arrestato per violenza sessuale dopo aver molestato una ragazza in centro e aggredito un carabiniere fuori... Scippo in strada a Montesilvano: giovane arrestato dopo fuga lampoPescara - Intervento rapido dei carabinieri dopo la segnalazione della vittima: recuperato lo smartphone e fermato il presunto autore del furto nel... Una raccolta di contenuti Sale sul tetto seminudo e lancia tegole in strada, panico in centro. Sembrava di essere in un film horrorIn via Fiume Abbandonato, a Ravenna, sono intervenuti i carabinieri: dopo una complicata operazione da parte delle forze dell’ordine durata due ore l’uomo è sceso ed è stato sottoposto a TSO ... ilrestodelcarlino.it Nudo sul tetto lancia tegole. Danneggiate auto e case: Sembrava un film horrorVia Fiume Abbandonato sotto scacco per due ore, poi la polizia blocca l’uomo. È un 24enne tunisino regolare, già protagonista di un episodio simile un mese fa. msn.com