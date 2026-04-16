Tegole scaraventate in strada parte la raccolta fondi per rifare il tetto di casa distrutto
Sabato sera in via Fiume Montone Abbandonato, un uomo seguito dal Centro di igiene mentale ha salito sul tetto della propria abitazione, si è spogliato e ha lanciato tegole in strada. L’episodio ha causato danni alla casa, che risulta tra le più colpite. In seguito, si è avviata una campagna di raccolta fondi per riparare il tetto danneggiato. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.
La sua è una delle case più danneggiate a seguito dello sconcertante episodio avvenuto sabato sera in via Fiume Montone Abbandonato, quando un uomo, già seguito dal Centro di igiene mentale, è salito sul suo tetto, si è spogliato e ha scaraventato tegole in strada. I danni hanno poi riguardato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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