Tecnologico e compatto Ora il camper è intelligente

Il settore del turismo all'aperto ha iniziato il 2026 con l'introduzione di camper più tecnologici e compatti. Nuove soluzioni sono state presentate, con dispositivi digitali integrati e design ridotto nelle dimensioni. Le aziende del settore hanno annunciato aggiornamenti che puntano a migliorare l’efficienza e la praticità di utilizzo, mantenendo alta l'attenzione sulle esigenze dei viaggiatori. Questi modelli sono stati esposti in fiere specializzate e sono già disponibili sul mercato.

Il settore del turismo en plein air ha aperto la stagione 2026 con un cambio di rotta deciso. Se il 2025 era stato l’anno del consolidamento post-pandemia, i primi mesi del 2026 hanno segnato il trionfo tecnologico del ’ camper intelligente ’ e la definitiva affermazione dei van compatti, capaci di sfidare l’egemonia dei grandi motorhome. Il mercato vuole mezzi agili e la nuova generazione di van, come il rinnovato Dethleffs Globetrail 600 o le anteprime della gamma Kyros di Caravans International, punta tutto su lunghezze inferiori ai 6 metri. La sfida vinta dai progettisti nel 2026 è stata quella di inserire letti gemelli in coda e bagni a volume variabile in spazi millimetrici, grazie a pareti traslanti e arredi multifunzionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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The Most Practical Toyota Camper Van of 2026 Revealed

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