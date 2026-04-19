Louis Garrel e il rapporto con la figlia adolescente Oumy | È più intelligente di me ora ha 17 anni
In una recente intervista, un attore francese ha condiviso dettagli sul rapporto con sua figlia adolescente. Ha detto che la ragazza, ora tredicenne, è più intelligente di lui e ha espresso affetto per il legame che li unisce. La figlia, di 17 anni, viene descritta come molto sveglia e distante da comportamenti superficiali. L’attore ha anche parlato del tempo passato insieme e delle differenze generazionali.
Papà dentro e fuori il grande schermo, Louis Garrel è stato recentemente intervistato per via del suo ruolo nel nuovo film di Eric Toledano e Olivier Nakache, Solo un'illusione, che esplora la profondità dei legami familiari. Nella pellicola, ambientata negli Anni ‘80, Louis Garrel e Camille Cottin interpretano una coppia di genitori in conflitto, che vivono nella periferia parigina. Nella vita reale, invece, Louis Garrel è padre di Azel, nato nel 2021 dalla sua relazione con Laetitia Casta, e di Oumy, adottata nel 2009 con Valeria Bruni Tedeschi. Proprio di Oumy, che ormai è un’adolescente con il sogno di seguire le orme di mamma e papà nel cinema, l'attore ha parlato durante un'ospitata al talk show francese Quotidien, giovedì 9 aprile.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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