In una recente intervista, un attore francese ha condiviso dettagli sul rapporto con sua figlia adolescente. Ha detto che la ragazza, ora tredicenne, è più intelligente di lui e ha espresso affetto per il legame che li unisce. La figlia, di 17 anni, viene descritta come molto sveglia e distante da comportamenti superficiali. L’attore ha anche parlato del tempo passato insieme e delle differenze generazionali.

Papà dentro e fuori il grande schermo, Louis Garrel è stato recentemente intervistato per via del suo ruolo nel nuovo film di Eric Toledano e Olivier Nakache, Solo un'illusione, che esplora la profondità dei legami familiari. Nella pellicola, ambientata negli Anni ‘80, Louis Garrel e Camille Cottin interpretano una coppia di genitori in conflitto, che vivono nella periferia parigina. Nella vita reale, invece, Louis Garrel è padre di Azel, nato nel 2021 dalla sua relazione con Laetitia Casta, e di Oumy, adottata nel 2009 con Valeria Bruni Tedeschi. Proprio di Oumy, che ormai è un’adolescente con il sogno di seguire le orme di mamma e papà nel cinema, l'attore ha parlato durante un'ospitata al talk show francese Quotidien, giovedì 9 aprile.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Louis Garrel e il rapporto con la figlia adolescente, Oumy: «È più intelligente di me, ora ha 17 anni»

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